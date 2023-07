Neue Kautabletten gegen Sodbrennen

In einer begleitenden Pressemitteilung zur Markteinführung von Sobrade betont Pohl-Boskamp nun vor allem den möglichen Einsatz von Sobrade in der Schwangerschaft und Stillzeit. Nach jeder Hauptmahlzeit, vor dem Schlafengehen oder bei akuten Beschwerden soll eine Kautablette langsam und gründlich zerkaut werden. So soll sich im Mund ein Gel-Komplex entfalten, der anschließend auch hinuntergeschluckt wird.

Auch andere Marken wie Gaviscon® von Reckitt Benckiser (Arzneimittel, Darreichungsform Liquid) werben mit dem Einsatz in der Schwangerschaft, während beispielsweise bei Talcid®-Kautabletten in der ABDA-Datenbank folgender Hinweis zu lesen ist: „Das Arzneimittel soll während der Schwangerschaft nur kurzfristig in einer möglichst niedrigen Dosierung angewendet werden, um eine Aluminiumbelastung des ungeborenen Kindes zu vermeiden.“ Embryotox nennt als Mittel der Wahl bei Refluxkrankheit in der Schwangerschaft in Abhängigkeit von der Schwere der Beschwerden dennoch auch Aluminium-haltige Antacida wie Sucralfat.