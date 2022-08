Welche Nährstoffe Schwangere supplementieren müssen und sollten

Vitamin-B12-Präparate sollte ganz klar einnehmen, wer sich vegetarisch oder vegan ernährt – oder Fisch, Fleisch und Milchprodukte nur gelegentlich konsumiert. Das gilt für alle, egal ob schwanger oder nicht. Die Höhe der täglichen Dosis an zu ergänzendem Vitamin B12 orientiert sich an der individuellen Ernährung und den daraus resultierenden Vitamin B12-Blutwerten und sollte in Absprache mit der Hausärztin oder dem Hausarzt bestimmt werden. Der allgemeine tägliche Vitamin-B12-Bedarf steigt für schwangere und stillende Frauen von 4,0 µg auf 4,5 - 5,5 µg. Über die Ernährung ohne Nahrungsergänzungsmittel sind diese Mengen nur erreichbar, wenn man mehrmals am Tag verschiedene Vitamin-B12-reiche Nahrungsmittel wie z.B. Kaninchen, fettigen Fisch, Mozzarella oder mageres Rindfleisch konsumiert. Ein Vitamin B12-Mangel in der Schwangerschaft kann sich negativ auf die neuronale Entwicklung des ungeborenen Kindes auswirken.