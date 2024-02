Flurbiprofen und Co. – Vorsicht bei Schwangerschaft und Infektionen

Im Zusammenhang mit COVID-19 oder auch Windpocken wurde in der Vergangenheit immer wieder öffentlich die Frage aufgeworfen, ob die Einnahme von Ibuprofen zu einer Verschlechterung einer Infektion führen könnte. Tatsächlich kann Ibuprofen „Infektionssymptome maskieren, was zu einem verspäteten Einleiten einer geeigneten Behandlung und damit zur Verschlechterung der Infektion führen kann“, heißt es beispielsweise in der Fachinformation von „Aktren / Aktren Forte / Aktren Spezial“ [1]. Wie andere nicht steroidale Antirheumatika (NSAR) kann auch „Diclofenac aufgrund seiner pharmakodynamischen Eigenschaften die Anzeichen und Symptome einer Infektion maskieren“ erklärt zudem die Fachinformation von „Voltaren Dolo 12,5 mg Filmtabletten“.

Verschlechtert sich unter Anwendung von NSAR also eine Infektion (auch an kombinierte Erkältungspräparate denken!), sollte unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt werden, weil eine antiinfektive Therapie notwendig sein könnte [2].