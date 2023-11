Ambulant erworbene Gastroenteritis – leitliniengerecht beraten

Berechnungen zufolge treten in Deutschland jährlich 65 Millionen Episoden von Durchfallerkrankungen auf [1]. In den meisten Fällen liegen infektiöse Ursachen zugrunde. Die Betroffenen haben sich also mit Bakterien, Viren, Protozoen oder Würmern angesteckt, die nun das Gleichgewicht in Magen und Darm durcheinanderbringen. Eine in der Regel von Durchfall begleitete Erkrankung ist die akute infektiöse Gastroenteritis, umgangssprachlich oft als „Magen-Darm“ bezeichnet. Die aktualisierte S2k-Leitlinie „Gastrointestinale Infektionen“ [2] definiert diese wie folgt: