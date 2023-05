Unter Desinfektionsmitteln versteht man antimikrobiell wirksame Substanzen, die zur Prävention von Infektionen eingesetzt werden. Sie sollen pathogene Keime und Sporen auf Körperoberflächen, Gegenständen und Flächen in einen Zustand versetzen, in dem diese nicht mehr infektiös sind. Die verschiedenen Substanzen unterscheiden sich dabei in ihren Wirkungsbereichen: Die meisten Desinfektionsmittel töten Bakterien, Pilze und Pilzsporen zuverlässig ab. Diese Stoffe werden laut dem Robert Koch-Institut mit dem Buchstaben A gekennzeichnet. Desinfektionsmittel, die in der Lage sind, Viren zu inaktivieren, werden dem Buchstaben B zugeordnet.