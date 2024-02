Was man über Weichmacher in Kinderurin weiß – und was nicht

Am Samstag berichtete die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ), dass im Fall rund um das in Kinderurin gefundene Weichmacher-Abbauprodukt Mono-n-hexylphthalat (MnHexP) eine „erste Spur“ zum Chemiekonzern BASF führt. Bereits Anfang Februar hatte der „Spiegel“ über den Verdacht berichtet, dass Sonnenschutzmittel Schuld an MnHexP in Kinderurin sein könnten. Wie genau MnHexP in den Urin gelangt sein könnte, blieb dabei aber unklar, denn der vermutete Ausgangsstoff von MnHexP mit dem Namen DnHexP (Di-n-hexylphthalat) ist als Inhaltsstoff in kosmetischen Mitteln verboten.