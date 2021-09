Silomat ist nicht gleich Silomat

So berichtet eine Apotheke in der CIRS-Datenbank den Fall einer Schwangeren die mit einer Verordnung über Silomat gegen Reizhusten in die Apotheke kam – allerdings lag wohl eine Verwechslung vor, denn: Pentoxyverin Saft/Tropfen ist in der Schwangerschaft kontraindiziert. Die Gebrauchsinformation zu Silomat gegen Reizhusten Pentoxyverin (Saft, Tropfen) informiert: „Silomat gegen Reizhusten Pentoxyverin Saft darf in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden, weil hierfür keine genügenden Erfahrungen vorliegen.“ Bei versehentlicher Einnahme in der Schwangerschaft seien zwar keine schädigenden Einflüsse auf das Ungeborene zu erwarten, trotzdem sollte die Behandlung sofort abgebrochen werden.