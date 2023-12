Der Kampf gegen die Lieferengpässe

Im Februar legt das Bundesgesundheitsministerium (BMG) den Referentenentwurf für das Arzneimittel-Liefer­engpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) vor, mit dem die Eckpunkte umgesetzt werden sollen. Die ABDA hatte zwar schon lange gefordert, dass die flexiblen Austauschregeln der Pandemie gesetzlich verstetigt werden. Aber so wie es jetzt geplant ist, hatte sie es sich nicht vorgestellt. Der 50-Cent-Zuschlag sei eine „Frechheit“ und keinesfalls eine Wertschätzung der tagtäglich in Apotheken geleisteten Arbeit. Und auch die geplante Einschränkung auf vom BfArM gelistete Arzneimittel kommt bei den Apotheken gar nicht gut an.

Klar ist überdies: Da das ALBVVG vor Ostern nicht unter Dach und Fach zu bekommen ist, muss auch eine Übergangslösung her. Denn am Karfreitag 2023 läuft die SARS-CoV-2-Arznei­mittelversorgungsverordnung aus, die den Apotheken fast drei Jahre das Leben erleichtert hat. Auch wenn sie ursprünglich bezweckte, Kontakte zu reduzieren, erwies sie sich als Segen, um die Menschen in Zeiten der Engpässe überhaupt vernünftig und ohne Retaxgefahr versorgen zu können. Je näher Ostern rückt, desto nervöser wird die Apothekerschaft. Mitte März – bemerkenswerterweise einen Tag bevor die ABDA eine Pressekonferenz anberaumt hat, in der sie nochmals dringlich eine Anschlussregelung einfordern will – wird die Politik tatsächlich aktiv. Die Ampelfraktionen bringen einen Änderungsantrag zu einem Gesetz zur Neustrukturierung der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland („UPD-Gesetz“) ein. Er sieht vor, die Austauschregeln der Pandemie-Verordnung eins zu eins als Übergangsregelungen sowohl ins Sozialgesetzbuch als auch in die Apothekenbetriebsordnung (für Selbstzahler und Privatversicherte) zu überführen – befristet bis zum 31. Juli 2023. Das UPD-Gesetz befindet sich bereits in den letzten Zügen des parlamentarischen Verfahrens und soll vor Ostern in Kraft treten. Obwohl es am 31. März vom Bundesrat gebilligt wird, lässt die Veröffentlichung im Bundesanzeiger aus unerfindlichen Gründen auf sich warten. Glücklicherweise setzt sich das BMG angesichts dieser so nicht beabsichtigten Hängepartie für die Apotheken ein und fordert die Kassen zum Retax-Verzicht in der Schwebezeit auf. Erst am 16. Mai tritt die gesetz­liche Übergangsregelung in Kraft.