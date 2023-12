Amoxicillin und Penicillin für Kinder bleiben knapp

In den Apotheken wird der Winter 2022/2023 noch lebendige Erinnerungen hervorrufen. Wurden doch Engpässe bei Antibiotikasäften für Kinder angesichts der ungewöhnlichen hohen Infektionszahlen erstmals auch in den Publikumsmedien ein Thema. Erst am 25. April 2023 rief das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Versorgungsmangel für antibiotikahaltige Säfte für Kinder aus. In der Folge konnten ausländische Arzneimittel mit den Wirkstoffen Amoxicillin, Amoxicillin/Clavulansäure, Azithromycin und Cefaclor importiert werden.