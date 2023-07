Anders sieht es beim Thema Präqualifizierung aus. Dass damit für Apotheken Schluss sein soll, soweit es um apothekenübliche Hilfsmittel geht, wird alle Apotheker:innen hoch erfreuen. Wer allerdings hoffte, die Entlastung komme sofort, muss enttäuscht werden.

„Mit dem Inkrafttreten des ALBVVG ändert sich vorerst nichts an der Präqualifizierungspflicht für die Hilfsmittelversorgung durch öffentliche Apotheken“, stellt auch der Deutsche Apothekerverband (DAV) klar. Warum das so ist, lässt sich dem neuen Absatz 1b des § 126 SGB V entnehmen. Zwar steht dort, dass öffentliche Apotheken keinen Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen an die Präqualifizierung erbringen müssen, solange es um die Abgabe von apothekenüblichen Hilfsmitteln an Versicherte geht.

Spätestens bis 27. April 2024 muss die Vereinbarung stehen

Aber: Was genau diese „apothekenüblichen Hilfsmittel“ sind, müssen GKV-Spitzenverband und DAV nun binnen sechs Monaten festlegen. Können sie sich nicht einigen, hat die Schiedsstelle das letzte Wort. Ihre Entscheidung muss bis 27. April stehen – ihr bleiben also nochmals drei Monate.