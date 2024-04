In Deutschland gibt es immer weniger Apotheken – inzwischen sind es bereits weniger als 17.500 Betriebe, wie die ABDA-Geschäftsführerin Ökonomie, Claudia Korf, am heutigen Dienstag beim DAV-Wirtschaftsforum in Potsdam sagte. Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, ohne mehr Geld ins System geben zu müssen, plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine Umverteilung des Honorars – weg von großen, umsatzstarken Apotheken hin zu kleinen, umsatzschwächeren Betrieben. Letztlich soll damit auch die Versorgung auf dem Land gesichert werden.