In Windeseile haben die Koalitionsfraktionen in dieser Woche dafür gesorgt, dass nach dem 7. April in den Apotheken kein Versorgungschaos ausbrechen wird. Mit einem Änderungsantrag zum Gesetzentwurf für eine Reform der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) werden die erleichterten Abgaberegelungen des § 1 Abs. 3 und 4 der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung befristet bis 31. Juli 2023 in das Sozialgesetzbuch V überführt. Danach, so der Plan der Ampel, soll es eine Nachfolgeregelung im Rahmen des Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes (ALBVVG) geben.