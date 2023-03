Die Spannung war groß – würde das Bundesgesundheitsministerium seinen Referentenentwurf für das Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) entscheidend nachbessern? Worauf würde sich das Kabinett nach der Ressortabstimmung einlassen? Nun ist klar: Es wurde nochmals an einigen Ecken und Enden gefeilt. Und zwar auch an der für die Apotheken so bedeutsamen Anschlussregelung für die auslaufenden (und vorläufig verlängerten) Pandemie-Sonderregeln zum Austausch nicht lieferbarer Arzneimittel. Das zeigt der jetzt für die morgige Kabinettsabstimmung vorliegende Gesetzentwurf (Stand 18. März 2023).