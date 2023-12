BMWK will „grundsätzliche Anpassungsbedarfe“ prüfen

Das Pflegestudiumstärkungsgesetz ist auch am Freitag noch nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Sein Inkrafttreten ist damit weiter abzuwarten. Das ist auch für Apotheken relevant: Denn das Gesetz sieht eine erneute Änderung in der für die Arzneimittelversorgung zentralen sozialrechtlichen Norm vor, dem § 129 Sozialgesetzbuch V. Nachdem diesem Paragrafen bereits mit dem Engpassgesetz (ALBVVG) zum 1. August dieses Jahres ein neuer Absatz 2a zugefügt wurde, der die Austauschmöglichkeiten im Fall der Nichtverfügbarkeit von Arzneimitteln regelt, soll es nun einen weiteren neuen Absatz geben. In dem neuen § 129 Abs. 2b SGB V geht es speziell um Kinderarzneimittel, die auf der „Dringlichkeitsliste“ des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte stehen. Bei diesen Arzneimitteln soll es Apotheken künftig möglich sein, gegen ein wirkstoffgleiches selbst hergestelltes Arzneimittel oder Fertigarzneimittel auch in einer anderen Darreichungsform auszutauschen – ohne Rücksprache mit dem Arzt. Retaxieren dürfen die Kassen in diesen Fällen nicht. Diese weitergehenden Möglichkeiten hätte sich die ABDA auch schon bei den allgemeinen Austauschregeln gewünscht. Ob sie bei den Kinderarzneimitteln eine wirkliche Hilfe sein werden, bleibt abzuwarten - manche:r mag es bezweifeln.