Austauschregeln ab 1. August – was ist neu, was bleibt wie gehabt?

Die Apotheken haben in den vergangenen mehr als drei Jahren die erleichterten Austauschmöglichkeiten zu schätzen gelernt. Zunächst in der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung verankert, sollten sie helfen, Patientenkontakte während der Pandemie zu vermeiden. Doch sie erwiesen sich auch als Segen in Zeiten andauernder Lieferengpässe. Die Apothekerschaft forderte daher bereits frühzeitig, die flexiblen Regelungen über die Pandemie hinaus zu erhalten und sie gesetzlich zu verstetigen.

Das verstand der Gesetzgeber – auch wenn die Kassen dagegen wetterten. Aber die Apotheken hatten ein gutes Argument auf ihrer Seite: Selbst in der Coronakrise wuchsen die Einsparungen der Krankenkassen durch Rabattverträge; es gab keinerlei Anzeichen, dass die Apothekenteams die ihnen zustehenden Möglichkeiten zum Schaden der Solidargemeinschaft überdehnten. Und so überführte der Gesetzgeber die fraglichen Bestimmungen nach Auslaufen der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung zunächst wortgleich, aber bis 31. Juli 2023 befristet, als Übergangsvorschriften ins Sozialgesetzbuch V und die Apothekenbetriebsordnung. Dabei hatte er das Ziel vor Augen, mit dem Engpassgesetz ab 1. August dieses Jahres gesetzliche Anschlussregelungen mit Bestand zu schaffen.

Nun ist es also so weit: Ab dem morgigen 1. August gibt es die verstetigten flexibleren Austauschregeln – in § 129 Abs. 2a SGB V für gesetzlich Versicherte, in § 17 Abs. 5b ApBetrO für privat Versicherte, Beihilfeempfänger und Selbstzahler. Doch in einigen Punkten unterscheiden sich diese Bestimmungen von denen, die seit April 2020 gegolten hatten.