Nach Angaben von Pro Generika haben einige Tamoxifen-Zulieferer ihre Produktion eingestellt, weil diese für sie nicht mehr wirtschaftlich war. Und offenbar war die Suche nach einem Ersatz bislang nicht erfolgreich. Tatsächlich soll eine solche Suche laut Pro Generika „aufgrund hoher regulatorischer Anforderungen Monate bis Jahre in Anspruch“ nehmen. Zudem sollen sich aufgrund von jahrelangem Kostendruck immer weniger Zulieferer an der Produktion von Tamoxifen-Präparaten beteiligen. Die Auswahl bei der Suche nach einem Ersatz ist also nicht groß.

„Der Fall Tamoxifen illustriert sehr deutlich, wo das strukturelle Problem bei unserer Grundversorgung liegt. So liegt der Preis, den die Arzneimittelhersteller von den Krankenkassen für eine 100er-Packung Tamoxifen erhalten, bei 8,80 Euro. Zu diesem Preis ist eine wirtschaftliche Produktion ohne Verluste kaum mehr möglich und eine resiliente Lieferkette schon gar nicht“, wird Bork Bretthauer, Geschäftsführer von Pro Generika zitiert.

In den vergangenen Jahren hätten sich Hersteller wie Zulieferer aus dem Markt zurückgezogen. Hinsichtlich einer langfristigen Lösung meint Bretthauer: „Bei lebenswichtigen Arzneimitteln, für deren Produktion es bloß noch eine Handvoll Unternehmen und Zulieferer gibt, müssen Preisdrücker wie Preismoratorium, Festbeträge und Rabattverträge rechtzeitig ausgesetzt werden. Und das so lange, bis sich wieder mehr Unternehmen an der Versorgung beteiligen.“ In Großbritannien soll dieses Vorgehen bereits üblich sein.