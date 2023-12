So läuft der Austausch von Arzneimitteln der Dringlichkeitsliste

Vergangene Woche Freitag ist das Pflegestudiumstärkungsgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Damit sind seit Samstag auch der neue Absatz 2a in § 129 Sozialgesetzbuch V (SGB V) und die vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bereits im November bekannt gegebene „Dringlichkeitsliste Kinderarzneimittel Herbst-Winter 2023/2024“ anwendbar. Das heißt: Es gibt nochmals neue Regeln, die Apotheken einen flexibleren Austausch von nicht verfügbaren Arzneimitteln ermöglichen – beschränkt auf Arzneimittel dieser Liste.

Die gleichen Tücken wie beim Austausch nach ALBVVG-Vorgaben

Die neue Vorschrift lehnt sich an den bereits mit dem Arzneimittellieferengpassgesetz (ALBVVG) zum 1. August dieses Jahres eingefügten § 129 Abs. 2a SGB V an. In dieser Vorschrift sollten die erleichterten Abgaberegeln aus Zeiten der Pandemie dauerhaft gesetzlich verankert werden – gelungen ist dies allerdings nur mit erheblichen Abstrichen hinsichtlich der Praktikabilität. Und auch die neue Regel zu Arzneimitteln der Dringlichkeitsliste knüpft nicht schlicht an die Vorrätigkeit, sondern an die „Nichtverfügbarkeit“ eines „nach Maßgabe des Rahmenvertrags“ abzugebenden Arzneimittels an. Das bedeutet: Auch hier ist die laut Rahmenvertrag übliche Prüfung der gesamten Abgaberangfolge auf Verfügbarkeiten einzuhalten – Rabattverträge, Preisgünstigkeit bzw. Importe. Zudem muss die Apotheke zwei Großhandlungen fragen, ob das Arzneimittel innerhalb einer angemessenen Zeit beschafft werden kann. Wird sie nur von einem vollversorgenden Großhändler beliefert, reicht die Nachfrage bei diesem.