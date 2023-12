Lieferengpässe: Heilberufler sehen Zuspitzung der Versorgungslage

„Die Hausarztpraxen kämpfen jeden Tag mit massiven Lieferengpässen bei vielen dringend notwendigen und weit verbreiteten Medikamenten“, sagte Buhlinger-Göpfarth. Inzwischen sei eine „ganze Palette von Medikamenten“, die in den Hausarztpraxen regelmäßig verschrieben würden, von Lieferschwierigkeiten betroffen. Die genaue Liste sei regional unterschiedlich und ändere sich auch ständig, sagte sie.

Kinderärzte: Es fehlen Fieber-, Schmerzsäfte, Basisantibiotika

Aber auch die Kinderärztinnen und -ärzte können keine Entwarnung geben – im Gegenteil: „Es besteht in der Kinder- und Jugendheilkunde vor allem im Bereich der Fieber- und Schmerzsäfte sowie der Basisantibiotika ein Engpass, der sich mit zunehmender Infektionslage noch deutlich zuspitzen wird“, warnte der Kinderarzt und Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Jakob Maske. Betroffen seien Schmerz- und Fiebersäfte, die für bestimmte chronisch kranke Kinder und Jugendliche wichtig seien. „Es fehlen jedoch auch die Basisantibiotika, also die Mittel der ersten oder auch zweiten Wahl für schwere bakterielle Erkrankungen, was zu einer schlechteren Behandelbarkeit und damit unter Umständen auch zur Verschlechterung der Erkrankungen führen kann“, so Maske.

Overwiening: Apotheken erwarten zahlreiche Lieferengpässe

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening zeigte sich gegenüber dem RND ebenfalls besorgt: „Unsere jährliche Umfrage unter Apothekeninhaberinnen und -inhabern zeigt deutlich, dass die Apotheken auch in diesem Winter zahlreiche Lieferengpässe erwarten“, so Overwiening. Mit Blick auf Möglichkeiten zur Entspannung der Versorgungslage sagte sie: „Eine wirksame Abhilfe ist derzeit leider kaum in Sicht.“