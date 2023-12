„Dringlichkeitsliste“ wirkt noch nicht

Doch dieses Gesetz ist bislang nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, sodass auch die Liste für die Apotheken rein praktisch noch nicht zum Tragen kommt. Das bestätigt auch ein ABDA-Sprecher auf DAZ-Nachfrage. Die Veröffentlichung kann jederzeit erfolgen – wenn es so weit ist, tritt das Gesetz am Tag darauf in Kraft. Vorschnell sollten die Apotheken daher nicht nach den neuen Vorgaben austauschen. Zumal auch das Retaxverbot für den Austausch nach dem neuen § 129 Abs. 2b SGB V erst gilt, wenn das Gesetz wirksam ist.

Sehr viel einfacher wird es nicht

Es bleibt allerdings zu hoffen, dass der Austausch nicht allzu häufig nötig ist – denn wirklich einfach wird es den Apotheken auch hier nicht gemacht. Wie schon bei den ALBVVG-Austauschregeln (§ 129 Abs. 2a SGB V) sind hier zunächst die zwei unterschiedlichen Großhandelsabfragen durchzuführen (nur eine, wenn die Apotheke nur von einem Vollversorger beliefert wird) und es ist überdies die Abgaberangfolge des Rahmenvertrags zu prüfen. Für „normale“ nicht verfügbare Arzneimittel hatte letzteres das Bundesgesundheitsministerium unlängst klargestellt. Und da die Formulierung in der neuen Regelung des Absatz 2b entsprechend von der Nichtverfügbarkeit eines „nach Maßgabe des Rahmenvertrags“ abzugebenden Arzneimittels spricht, ist es bei den Kinderarzneimitteln nicht anders.

Keine Vergütung vorgesehen

Überdies gibt es für diesen speziellen Austausch nicht einmal 50 Cent. Diesen mit dem ALBVVG eingeführten Engpasszuschlag hat die Apothekerschaft von Anfang an als Missachtung ihres tagtäglichen Engagements begriffen. Von einem „Affront“ und einem „schamlosen Betrag“ sprach die ABDA-Präsidentin. In ihrer Stellungnahme zum ALBVVG hatte die ABDA 21 Euro für das Engpassmanagement eingefordert. Während des Gesetzgebungsverfahrens zum Pflegestudiumstärkungsgesetz spielte der Zuschlag dann offenbar gar keine Rolle. Vielleicht wurde er vergessen – vielleicht auch einfach als irrelevant erachtet. Jedenfalls gibt es für den Austausch von Dringlichkeitslisten-Arzneimitteln, zum Beispiel gegen ein Rezepturarzneimittel, keine 50 Cent. Das räumt auch das Bundesgesundheitsministerium auf Nachfrage ein: „Der Zuschlag nach § 3 Absatz 1a der Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) i.H.v. 50 Cent wird aktuell nur für den Austausch eines verordneten Arzneimittels nach § 129 Absatz 2a geregelt“. Zuständig für eine etwaige Nachbesserung hält es sich jedoch nicht. Denn die Sprecherin schreibt weiter: „Die AMPreisV liegt in der federführenden Zuständigkeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz“. Eine Nachfrage der DAZ beim Wirtschaftsministerium, ob es eine Änderung plant, sodass es auch für den Kinderarzneimittelaustausch 50 Cent gibt, wurde bislang noch nicht beantwortet.