DAV bittet Ministerium um Auslegungshilfe

Das Arzneimittellieferengpass- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBVVG) ist am 27. Juli in Kraft getreten – einige seiner Regelungen allerdings auch erst später. Für die Apotheken brachte das Gesetz vor allem neue Bestimmungen in der für sie zentralen sozialrechtlichen Norm des § 129 Sozialgesetzbuch 5. Buch (SGB V). Dort wurden die erweiterten Austauschregeln für den Fall, dass ein Arzneimittel nicht verfügbar ist, verankert (Absatz 2a). Zudem wurden bestimmte Retax-Ausschlüsse bestimmt (Absatz 4d). Überdies gab es Änderungen in der Arzneimittelpreisverordnung: den 50-Cent-Engpasszuschlag und eine Neuregelung zur Abgabe von Teilmengen.

All dies sollte Apotheken die Arbeit erleichtern und sie vor unberechtigten Beanstandungen der Kassen schützen. Doch GKV-Spitzenverband und Deutscher Apothekerverband (DAV) sind sich nicht einig, wie einige der Regelungen nun genau auszulegen sind. Das geht aus einem Brief des Geschäftsbereichs Ökonomie des DAV an das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) – konkret: BMG-Abteilungsleiter Thomas Müller – hervor. Demnach hätten sich diese Meinungsunterschiede im Zuge der Gespräche gezeigt, die der DAV regelmäßig mit dem GKV-Spitzenverband führe. Sie „ließen sich trotz mehrfachen Austauschs in keinem Punkt ausräumen“.