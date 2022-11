Bereits im November 2021 hat Hexal erstmals einen Lieferengpass für Calciumfolinat gemeldet. Im Februar dieses Jahres wurde Calciumfolinat laut der Lieferengpass-Datenbank des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auch bei der Firma Pfizer knapp. Im Mai begann der Engpass dann bei der Ever Valinject GmbH und der Hikma Farmaceutica (Portugal), im Juni folgten Fresenius Kabi Deutschland und Stadapharm. Während Fresenius laut der Engpassliste das Ende des Engpasses auf den 28. November 2022 prognostizierte, geht beispielsweise Hexal davon aus, erst im Juni 2023 wieder liefern können, Ever Valinject sogar erst im Oktober 2023. Sowohl Fresenius, Hikma als auch Pfizer geben zum Hintergrund des Engpasses Produktionsprobleme an. Stada schreibt von einem „CMO related issue“. CMO steht im Pharmabereich für „Contract Manufacturing Organization“, also einen Lohnhersteller.