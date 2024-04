Gematik erteilt CardLink-Zulassung für Redcare

Der niederländische Versender Redcare Pharmacy, der das Versandportal „Shop Apotheke“ betreibt, hat von der Gematik die Zulassung für das Cardlink-Verfahren erhalten. Voraussichtlich im Mai soll die eHealth-CardLink-Lösung in die mobile App von Redcare integriert werden und den Kund:innen zur Verfügung stehen. Auch Redcares Entwicklungspartner eHealth Experts (ehex) wurde von der Gematik die Produktzulassung erteilt. Das gab das Unternehmen am heutigen Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Mit der Zulassung verspricht sich Redcare Pharmacy einen optimalen Zugang zum E-Rezept-Markt. Bisher war das Einlösen von E-Rezepten nur über das Scannen des ausgedruckten Tokens möglich oder über die Gematik-App, der Anteil der Versender am Rx-Markt war bisher verschwindend gering. Das könnte sich nun ändern.