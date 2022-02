Overwiening: Der Name der Apotheke wird austauschbar

In ihrer Funktion als ABDA-Präsidentin muss Overwiening aus kartellrechtlichen Gründen im Umgang mit anderen Marktteilnehmern vorsichtig sein. Und so gibt sie den Kollegen und Kolleginnen nur einige Überlegungen auf den Weg: „Bedenken Sie: Wenn Sie sich auf Plattformen engagieren, dann erscheint nach draußen die Plattform, der Name der Plattform wird bekannt, der Name der Plattform prägt sich ein, auf der Plattform wird bestellt.“ Der Name der Apotheke, über die geliefert wird, trete hingegen in den Hintergrund und werde austauschbar.

Zudem: Wie man es schon bei anderen Branchen gesehen habe, sammelten viele dieser Plattformen Daten. Und wenn sie dann im Laufe der Zeit von der nächstgrößeren Plattform aufgekauft würden, werde „ein ganzer Pool an Daten in die nächstgrößere Einheit überführt“. Die Apotheken zahlten letztlich mit Daten und mit Geld dafür, dass ihre Namen in den Hintergrund treten. Overwienig versicherte, dass die ABDA hier aktiv sein werde.

Den gesamten Facebook-Livetalk mit Frau Overwiening können Sie sich hier anschauen.