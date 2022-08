Die Ausführungen des Autors lassen sich in vielen Punkten auf die Arzneimittel-Lieferdienste übertragen. Auch OTC-Arzneimittel braucht man selten dringend innerhalb von 30 Minuten. Und wenn, erreicht man in den Gebieten, in denen Mayd und Co. aktiv sind, die nächste Apotheke meist schneller. Sollten hingegen Rx-Arzneimittel wirklich unverzüglich erforderlich sein, werden diese im Regelfall direkt vom Arzt verabreicht. Eine Lieferung am selben Tag bietet heutzutage nahezu jede Apotheke an.

Daher wollen auch die Arzneimittel-Lieferdienste ein Problem lösen, das es nicht gibt. Mit der teuren Logistik sind auch sie konfrontiert – deswegen werden vereinzelt auch Apotheken, bei denen nicht genug Bestellungen eingehen, offenbar rigoros offline genommen, weil es sich nicht lohnt, die Fahrer bereitzuhalten.