BMG: Diskriminierungsfrei bedeutet auch kostenlos

Mit dem Digitalgesetz, das Ende März in Kraft getreten ist, wurde das bereits zuvor im Apothekengesetz verankerte Makelverbot für (E-)Rezepte (§ 11 Abs. 1a ApoG) nochmals im Sozialrecht bekräftigt: E-Rezepte dürfen – ebenso wie die elektronischen Zugangsdaten hierzu (Token) – nur innerhalb der Telematikinfrastruktur (TI) übermittelt werden. Das stellt § 360 Abs. 16 Satz 1 SGB V klar. Sodann führt die Norm allerdings vier Ausnahmen auf. Zwei davon betreffen „informationstechnische Systeme“, über die Versicherte ihre Token übermitteln – in der Praxis handelt es sich dabei im Regelfall um Apps, die entweder von einzelnen Apotheken betrieben oder von Drittanbietern bereitgestellt werden.

Einzel-Apps und Plattformen

Dass eine einzelne Apotheke solche Apps anbietet – verbunden mit einem eigenen CardLink-Verfahren – ist nicht der Regelfall. Die großen EU-Versender haben hierfür die finanziellen Ressourcen und nutzen die Möglichkeit bereits – nicht zuletzt, um überhaupt endlich an die heiß begehrten Rx-Verordnungen zu kommen. Doch die deutsche Apotheke vor Ort wird sich eher einem Anbieter anschließen wollen, der die Technik für sie bereithält. Und es macht sich auch eine Reihe von Dienstleistern dafür bereit, etwa gesund.de, apotheken.de und die Gedisa. Doch noch ist etwas Geduld gefragt. Zudem: Dass das zusätzliche Angebot die Apotheken auch etwas kosten wird, haben die Anbieter bereits angekündigt. Sie müssen sich nicht nur um die CardLink-Zulassung kümmern, über die E-Rezepte direkt in die Apotheken übermittelt werden. Nach § 360 Abs. 16 Nr. 4 SGB V müssen sie auch dafür Sorge tragen, dass den Datenschutzanforderungen Rechnung getragen wird. Und: Bei all dem dürfen keine Apotheken oder Gruppen von Apotheken bevorzugt werden. Vielmehr ist der Apotheken-Verzeichnisdienst der Gematik „für die diskriminierungsfreie Anbindung zu nutzen“.