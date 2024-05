Marburger Bund will AfD-Mitglieder ausschließen

Auch Verdi-Chef Frank Werneke möchte eine Brandmauer zur AfD: „Wer sich zu AfD-Positionen bekennt und die Programmatik vertritt, hat keinen Platz bei uns“, sagte Werneke am vergangenen Dienstag gegenüber dem Reaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Allerdings seien die rechtlichen Hürden für einen Ausschluss aus der Gewerkschaft hoch.

Das zeigt sich am Beispiel des Thüringer AfD-Mitglieds Dennis Möller. Auf der Bezirkskonferenz von Verdi in Thüringen wurde ein Ausschlussantrag abgewiesen – und das, obwohl der Thüringer Landesverband der AfD, dem Möller angehört, als gesichert rechtsextrem eingestuft ist. Bei der letzten Bundestagswahl lag der Anteil an AfD-Wähler unter Gewerkschaftsmitgliedern bei 10,3 Prozent.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hatte bereits 2021 einen Unvereinbarkeitsbeschluss in Bezug auf die AfD gefasst. Damit konnte der Ausschluss des AfD-Bundestagsmitglieds Martin Hess aus der GdP erwirkt werden. Andere Gewerkschaftsverbände sehen jedoch die Gefahr von Klagen und schrecken davor zurück. Ändern könnten sich die Vorbehalte, wenn der Verfassungsschutz, wie geplant, in den nächsten Monaten eine Einstufung der gesamten AfD als „gesichert rechtsextrem“ vornimmt. Dadurch könnten die Hürden für Ausschlussverfahren in Vereinen und Verbänden gegenüber AfD-Mitgliedern gesenkt werden.