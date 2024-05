Apothekenvergütung für Grippeschutzimpfung steigt leicht

Seit 2022 dürfen auch geschulte Apotheker:innen unter bestimmten Voraussetzungen Grippeimpfungen für Erwachsene als Regelleistung anbieten. Die Entscheidung, wie diese Leistung samt Dokumentation zu vergüten ist, hat der Gesetzgeber Deutschem Apothekerverband (DAV) und GKV-Spitzenverband in die Hände gelegt. In ihrer ersten Verhandlungsrunde kamen sie auch zu einem Ergebnis: Seit dem Startjahr erhalten gegen Influenza impfende Apotheker:innen 7,60 Euro für die Leistung an sich, sowie 2,40 Euro fürs Verbrauchsmaterial. Einen weiteren Euro für die Beschaffungskosten sieht bereits das Gesetz vor (§ 132e Abs. 1a Satz 2 SGB V). Zusammen waren das also bislang 11 Euro.