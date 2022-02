Von gestern und ungelernt: Was Mayd Investoren über Apotheken erzählt

Aktuell scheint das ganz gut zu gelingen. So verkündete Mayd – das Kürzel steht für „Meds At Your Doorstep“ (Medikamente an die Haustür) – erst Ende Januar, dass man sich in einer neuen Finanzierungsrunde 30 Millionen Euro sichern konnte. Bereits vor einigen Monaten hatte das Unternehmen 13 Millionen Euro als Anschubfinanzierung erhalten. Mit dem neuen Geld will Mayd seine Expansion in Deutschland und Europa vorantreiben. Mitverantwortlich für die Goldgräberstimmung in der Branche dürften die Verheißungen des E-Rezepts sein. Die Lieferplattformen erhoffen sich dadurch, auch ein Stück vom Rx-Kuchen abzubekommen. Aktuell ist ihr Angebot auf nicht Verschreibungspflichtiges beschränkt. Hintergrund ist, dass das Rezept in der Apotheke vorliegen muss, bevor die Arzneimittel an den Radfahrer übergeben werden, der wie bei Lieferando und Co. die Auslieferung übernimmt.