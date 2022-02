Der Wettbewerb um die letzte Meile

Kurierdienst statt Botendienst – anders als in Berlin beobachtet man zwischen Düsseldorf und Köln diese Entwicklung mit Sorge. Bettina Mecking, stellvertretende Geschäftsführerin und Justiziarin der Apothekerkammer Nordrhein, bezeichnet die Aktivitäten der Kurierunternehmen sogar als einen „Angriff auf das Apothekenwesen“. Mecking listet einige Argumente auf, die darstellen, weshalb ihres Erachtens das Geschäftsmodell von Kurando und Co. als rechtswidrig angesehen werden muss. „Da wäre zunächst ein möglicher irreführender werblicher Auftritt zu nennen. Die Lieferdienst-Apps stellen ein Arzneimittel-Angebot bereit, das durch Partner-Apotheken bedient wird“, so Mecking.