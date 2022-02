Mayd erklärt die Präsentation: Diese Version sollte nicht nach außen gehen

Eine Präsentation des Plattform-Anbieters Mayd, die der DAZ vorliegt, rückt die Apotheken, mit denen das Start-up ja zusammenarbeitet, in kein gutes Licht. Diese beschäftigten „mostly uneducated Sales-People instead of medical Advisors”, heißt es dort unter anderem. Auf Nachfrage erklärt Mayd nun, dass es sich bei der Präsentation um eine interne, nicht autorisierte Version handele, und bedauert, dass diese in einem Einzelfall fälschlicherweise extern geteilt worden sei. Man habe in Wahrheit eine sehr hohe Meinung von der Ausbildung und der Kompetenz der Apotheken.