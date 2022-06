Im vergangenen Jahr tauchten plötzlich diverse Start-ups auf, die um die Gunst der Apotheken und der Verbraucher:innen in größeren Städten buhlen – darunter Mayd, First A, Kurando, Cure. Ihr Versprechen: OTC und apothekenübliche Waren kommen binnen 30 Minuten an die Haustür. Für Kurando ist nun bereits Schluss – es fehlen die Geldgeber. Ein vorläufiges Insolvenzverfahren wurde angeordnet.