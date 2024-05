ABDA-Beitrag steigt nur um 2,4 Prozent

Für 2025 war bereits die nächste Erhöhung angekündigt worden. Hintergrund ist, dass die Erträge der wirtschaftenden Töchter in geringerem Ausmaß in den ABDA-Haushalt fließen sollen als bisher. Sie sollen verwendet werden, um Rücklagen für künftige Investitionen in die Immobilien in Berlin und Eschborn zu schaffen. Die entstehende Haushaltslücke soll durch Mitgliedsbeiträge geschlossen werden.

Überschüsse werden teilweise verwendet

Die Beitragserhöhung fällt aber geringer aus als zunächst geplant. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Mitgliedsorganisationen im kommenden Jahr durchschnittlich 6,5 Prozent mehr nach Berlin überweisen als 2024. Nach Informationen der DAZ sind es jetzt doch nur 2,4 Prozent. Das liegt zum einen daran, dass für einen ausgeglichenen Haushalt doch weniger Geld benötigt wird. Geplant war eigentlich ein Beitragsvolumen von 24,35 Millionen Euro, das hätte Beitragserhöhungen um 5,4 Prozent erforderlich gemacht.

Zum anderen hat die ABDA im Haushaltsjahr 2023 einen Überschuss erwirtschaftet. Der soll teilweise (700.000 Euro) verwendet werden, um die Beitragserhöhung in Grenzen zu halten. Somit kann mit einem Beitragsvolumen von 23,65 Millionen Euro geplant werden. In den kommenden Jahren soll das Beitragsvolumen dann weiter steigen. Avisiert sind Beitragssteigerungen in Höhe von 5,4 für 2026 bzw. 4,4 Prozent für 2027.

Beiträge in Bremen und Rheinland-Pfalz sinken

Wie stark die Beiträge der einzelnen Kammern steigen, hängt von der jeweiligen Umsatzentwicklung ab. Während Hamburg beispielsweise 6,5 Prozent mehr zahlen muss, erwarten Nordrhein und Niedersachsen nur Steigerungen von 0,8 Prozent. In Bremen und Rheinland-Pfalz werden die Beträge sogar um 1,5 bzw. 1,6 Prozent sinken.

Endgültig ist der vorliegende Entwurf jedoch nicht. Wie groß die Steigerungen und Senkungen wirklich ausfallen, wissen wir erst nach der Mitgliederversammlung und bis dahin wird sicher noch viel diskutiert werden.