Kurando hat sich ambitionierte Wachstumsziele gesetzt: Der von Niklas Spiegel und Lukas Pfaffernoschke im September 2021 gegründete Lieferdienst Kurando ist aktuell in ausgewählten Berliner Bezirken sowie in München und Düsseldorf aktiv. Mehr als 50 Apotheken sind nach Auskunft von Spiegel derzeit unter Vertrag, davon seien 16 Apotheken „live“, also operativ aktiv. Ziel sei es, bis Ende des Jahres rund 200 Apotheken an sich zu binden.