Warum sucht Mayd Apotheker?

Doch die Unternehmen suchen auch selbst approbiertes Personal, so zum Beispiel Mayd. Der Lieferdienst mit Sitz in Berlin konnte mehr als 40 Millionen Euro von Investoren einsammeln und ist mittlerweile in mehreren deutschen Großstädten aktiv, zum Beispiel München, Stuttgart und Frankfurt am Main. Laut Stellenanzeige, mit der „Apotheker (m/w/x)“ gesucht werden, will man Europas erste Telepharmazie-Plattform aufbauen, „die die beste Möglichkeit bietet, gesundheitsbezogene Waren auf bequemere, unterstützende und beratende Weise zu erhalten“, wie es in der Ausschreibung heißt. „Du bist essenziell, um unsere Mission verfolgen zu können, Bestellungen innerhalb von 30 Minuten an 365 Tagen im Jahr von 8 bis 24 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, liefern zu können. Dafür suchen wir insbesondere zu den Randzeiten und am Wochenende Unterstützung“, sprechen die Gründer potenzielle Mitarbeiter:innen an.