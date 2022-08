„Bei uns Apothekerinnen und Apothekern ist nichts zu holen“

Auch das Thema Paxlovid sprach die ABDA-Präsidentin an: Obwohl die bisherige Versorgung über die Apotheken problemlos funktioniert habe, habe der Minister den Ärzten ein Dispensierrecht eingeräumt. Aus ihrer Sicht ist das der falsche Weg: „Sie kaufen den Ärzten ab, dass sie das Medikament abgeben“, so ihr Vorwurf an Lauterbach. Selbst in der Ärzteschaft werde dies kritisch kommentiert. Overwiening zitierte einen Mediziner, der beklagte, mit der neuen Regelung wisse der Patient nicht mehr, ob ihm Paxlovid verordnet werde, weil er es brauche oder weil sein Arzt dran verdiene.

Für die ABDA-Präsidentin ist hier das Vertrauen erschüttert. Den Kolleginnen und Kollegen gab sie den Rat, sich mit den Ärztinnen und Ärzten in der Umgebung abzusprechen, dass es beim „normalen“ Lieferweg bleibt, die Apotheke das Paxlovid also zum Patienten bringt. Sie habe gehört, dass viele Ärzt:innen diesen Weg ebenfalls bevorzugen.

Abschließend appellierte die ABDA-Präsidentin an die Apotheker:innen, denen es möglich ist, ebenfalls das Gespräch mit der Politik im eigenen Wahlkreis zu suchen. Die Mitgliedsorganisationen bekämen eine Argumentationshilfe, die sie weitergeben könnten. Vor allem aber sei es wichtig, Politikern vor Ort zu zeigen, was sie, die Apotheken, leisten – und was man ihnen nehmen will. Am Ende, betonte Overwiening, entscheiden die Parlamentarier:innen. Da könne der Gesundheitsminister entwerfen, was er wolle – die Bundestagsabgeordneten könnten dem ein Veto entgegensetzen.

