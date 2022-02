„Deine Medikamente in 30 Minuten geliefert“ – so das Versprechen des Berliner Start-ups Mayd auf seiner Webseite. Die junge Firma ermöglicht Kunden, auf einer digitalen Plattform nicht verschreibungspflichtige Medikamente sowie Pflege- und Gesundheitsprodukte zu bestellen, die ihnen dann innerhalb kurzer Zeit an die Haustür geliefert werden.

Der Lieferdienst betreibt dabei selber keine Apotheken, sondern arbeitet mit Vor-Ort-Apotheken zusammen. Fahrradkuriere holen dort die via App bestellten Waren ab und stellen diese den Konsumenten zu. Das Modell funktioniert daher derzeit nur in eng besiedelten Ballungsräumen, wo die Lieferdienste die Distanz zwischen Apotheke und Kunden schließen, die sogenannte letzte Meile. Die Lieferzeiten sind dabei meist großzügig ausgelegt: An 365 Tagen im Jahr, von 8 bis 24 Uhr, sind die Mayd-Fahrer unterwegs. Haben die Kunden Fragen zu den Produkten, verweist Mayd an die Apotheken.