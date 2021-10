Bifonazol greift als Azol-Antimykotikum in die Ergosterolbiosynthese ein. Das Ergosterol ist ein wichtiger Baustein der Zellmembranen von Pilzen – vergleichbar mit dem Cholesterol beim Menschen. Bifonazol hemmt dabei gleich zwei Enzyme, die in der Ergosterolbiosynthese beteiligt sind. Dieser doppelte Wirkansatz unterscheidet Bifonazol von anderen Azolderivaten und anderen Antimykotika. Gehemmt wird dabei die HMG-CoA-Reduktase sowie die Lanosterol-Demethylase. Dieses Enzym ist für die Umwandlung von Lanosterol über weitere Zwischenstufen zu dem Zellmembranbaustein Ergosterol verantwortlich. Aus der Hemmung resultiert ein Mangel an Ergosterol, was zum einen die Membranfunktion der Pilzzelle stört und zum anderen den Stoffwechsel der Pilzzelle beeinflusst. Infolgedessen können die Pilze nicht mehr wachsen und sich nicht mehr vermehren. Bifonazol weist somit einen fungistatischen Effekt auf. Auf Dermatophyten wirkt Bifoanzol fungizid.