Die Firma nennt sich Cure und ist der jüngste Spross in einer noch jungen Familie von Medikamenten-Schnell-Lieferdiensten, die seit einigen Monaten in Berlin das Licht der Welt erblicken. Schnell, weil sowohl Cure wie auch die Wettbewerber Mayd, Kurando und First A es sich zur Maxime gemacht haben, OTC-Arzneimittel sowie Schönheits- und Gesundheitsprodukte innerhalb von 30 Minuten per Fahrradkurier von der Apotheke bis an die Haustür der Kunden zu liefern. Jung, weil alle vier Firmen erst seit wenigen Monaten am Markt sind – oder, wie im Fall von Cure, ihren Betrieb am morgigen Mittwoch erst aufnehmen.