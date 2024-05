Vier Apothekerinnen wollen die europäische Politik mitbestimmen

Nicola Ciliax-Kindling ist CDU-Vorsitzende in Odenthal (Nordrhein-Westfalen) und aktives Mitglied der Apothekerkammer Nordrhein. (Berufs-)politisch setzt sich dafür ein, dass die „Apotheken eine Spitzenposition in der Gesundheitsversorgung einnehmen“. Dafür möchte sie das Angebot an pharmazeutischen Dienstleistungen und Impfungen in Apotheken erweitern. Sie will über die Landesliste der CDU NRW ins Europaparlament einziehen – diese wird angeführt von dem Mediziner Peter Liese, der bereits seit vielen Jahren in der europäischen Gesundheitspolitik aktiv ist. Nicola Ciliax-Kindling hat den Listenplatz 17; bei der vergangenen Europawahl 2019 zogen die ersten fünf Kandidaten der CDU-Liste NRW ins Parlament ein.