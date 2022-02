Aponia – Der Pionier im Hintergrund

Manchmal sitzen David Heid (28) und sein Geschäftspartner Alexander Bätz (27) selbst auf dem Fahrrad und liefern in München Medikamente von Apotheken an Endkunden aus. Das ist und sollte allerdings die Ausnahme bleiben. Denn im Hauptjob kümmern sich die beiden Unternehmensgründer um die Organisation und Weiterentwicklung ihres im September 2020 gegründeten Start-ups Aponia, das in seiner Rechtsform Welox Tech GmbH heißt. „Als wir anfingen, hatten wir noch keinen Markennamen. Auf Aponia sind wir erst später gekommen“, verrät Heid im Gespräch mit der DAZ.