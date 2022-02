Krieg in der Ukraine – in dieser Woche bekommt mein liebes Tagebuch einen Prolog: Ein Apotheker-Tagebuch ist natürlich nicht der richtige Ort, um solche politischen Vorkommnisse darzustellen oder gar aufzuarbeiten. Aber angesichts der Ungeheuerlichkeit dieses Krieges und wie er zustande gekommen ist und vor allem welche schrecklichen Auswirkungen er auf die Menschen in der Ukraine hat, ist ein Innehalten, ein Nachdenken angebracht unter dem Vorzeichen der Solidarität: Was müssen die Menschen in der Ukraine derzeit durchmachen! Krieg bedeutet Wut und Entsetzen, Angst und Sorgen, Flucht und Trennungen, Kampf, Tod und Trauer. Wie klein sind dagegen unsere Probleme des Apothekenalltags.