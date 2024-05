Wirtschaftsbericht 2023: Signale eines massiven Umbruchs

Die Umsatzverteilung hat sich weiter verbreitert (siehe Abbildung 5). Sie hat mittlerweile drei Häufigkeitsgipfel, davon zwei unterhalb des Durchschnitts. 64 Prozent der Apotheken setzen weniger als die durchschnittlichen 3,443 Millionen Euro um. Doch sogar diese Apotheken mit unterdurchschnittlichem Umsatz unterscheiden sich immer mehr. Der Median der Verteilung, also die typische Apotheke, liegt in der Größenklasse mit 2,25 bis 2,5 Millionen Euro Umsatz. Unterhalb dieser Größenklasse liegen 29 Prozent der Apotheken. Neben dem Median haben sich Häufigkeitsgipfel in den Größenklassen von 2,75 bis 3 Millionen Euro sowie von 4 bis 4,25 Millionen Euro Umsatz gebildet. Das deutet an, dass auch bei den überdurchschnittlich großen Apotheken ein neuer „Typ“ entsteht. Diese noch recht schwachen Signale können als statistische Artefakte abgetan werden, aber bis vor wenigen Jahren gab es solche Kuriositäten in der Umsatzverteilung nicht und sie haben gerade 2023 besonders zugenommen. In Verbindung mit den anderen Zeichen des Umbruchs sollten sie als Ausdruck der immer größeren Heterogenität der Apotheken betrachtet werden.

Die Gesetze der Statistik lassen Glockenkurven erwarten, wenn verschiedene Einflüsse in vielen Apotheken zufällig zusammentreffen. Stattdessen gibt es hier offenbar ganz unterschiedliche systematische Effekte. Bildlich gesprochen sieht das aus, als würden Äpfel, Birnen und vielleicht noch einiges anderes Obst gemeinsam betrachtet. Die Verteilung spricht für einen Umbruch, von dem die einzelnen Apotheken sehr unterschiedlich betroffen sind. Die ganz kleinen Apotheken schließen. In den mittleren Umsatzsegmenten entstehen neue Typen, und die großen Apotheken wachsen erheblich. Im Wirtschaftsbericht über das Vor-Corona-Jahr 2019 hatte die ABDA nur eine Umsatzklasse über 5 Millionen Euro ausgewiesen. Diese enthielt 5,4 Prozent der Apotheken. Für 2023 differenziert die ABDA sechs Kategorien oberhalb von 5 Millionen Euro Umsatz, die zusammen 13,6 Prozent der Apotheken ausmachen. Der Anteil dieser Apotheken ist also innerhalb von vier Jahren auf das Zweieinhalbfache gestiegen. Hier gibt es also durchaus Wachstum, allerdings nicht als Teil einer positiven Gesamtentwicklung, sondern zulasten der kleineren Apotheken. Dabei setzen 1,5 Prozent der Apotheken sogar mehr als 10 Millionen Euro um. Das dürften Spezialversorger und Versender mit bundesweitem Geschäft sein. Solche Apotheken ziehen den Durchschnittsumsatz nach oben, ohne dass dies etwas über das Gros aussagt.