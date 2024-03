Omalizumab – mit einem Arzneimittel vor zahlreichen Nahrungsmittelallergien schützen?

Seit Ende 2020 gibt es in Europa mit dem Präparat Palforzia® zwar ein Arzneimittel, das zur Steigerung der Toleranz gegenüber Erdnüssen zugelassen ist und das somit am ehesten dem Therapieziel von Xolair® entspricht. Allerdings ist der enthaltene Wirkstoff Erdnussproteinpulver, der im Sinne einer oralen Desensibilisierung angewendet wird (orale Immuntherapie) [3]. Omalizumab ist hingegen ein humanisierter monoklonaler Antikörper, der bereits 2005 in Europa zugelassen wurde – bislang in Europa aber nur bei schwerem allergischem IgE-(Immunglobulin E-)vermittelten Asthma und chronischer Rhinosinusitis mit Nasenpolypen indiziert ist. In den USA soll Xolair® nun gegen eine Vielzahl von Nahrungsallergenen zum Einsatz kommen [4].

Insofern ist die US-Zulassung für Xolair® die erste ihrer Art: Die FDA hatte bereits 2018 dem Antikörper in der Behandlung von Nahrungsmittelallergien den Status „Therapiedurchbruch“ bescheinigt und damit dessen Zulassung beschleunigen wollen [5].