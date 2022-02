Orale Immuntherapie gegen Erdnussallergie fällt beim IQWiG durch

Nur wenige Wochen, nachdem Kinder und Jugendliche im Alter zwischen vier und 17 Jahren mit der ersten oralen Immuntherapie gegen Erdnussallergie (Palforzia®, Aimmune Therapeutics Germany) in spezialisierten Kliniken in Deutschland begonnen haben (s. DAZ 2021, Nr. 47, S. 20), folgt nun die Ernüchterung. In seiner frühen Nutzenbewertung sieht das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) – mit Ausnahme eines artifiziellen Surrogatparameters – ausschließlich Nachteile der Hyposensibilisierung in den patientenrelevanten Endpunkten und kann dem Therapeutikum daher nur einen geringeren Nutzen* im Vergleich zur alleinigen Allergenmeidung bestätigen. Die Bewertung gründet auf den Daten zweier randomisierter Doppelblindstudien, in denen Palforzia® gegen Placebo getestet wurde. Anders als in den Zulassungsstudien, in denen die Erhaltungstherapie nach zwölf bis 18 Wochen beendet wurde, muss die Immuntherapie im Alltag dauerhaft angewendet werden.