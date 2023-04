OTC-Antihistaminika: Alle gleich oder doch Unterschiede?

In Leitlinien zur allergischen Rhinitis werden intranasale und orale nicht-sedierende H 1 -Antihistaminika bei leichten bis moderaten Beschwerden (Stufe 1 von 4) gleichrangig als erste Wahl empfohlen [1]. Der Stellenwert der Tabletten sollte im Beratungsgespräch bedacht werden: Im ARIA-Therapiealgorithmus (ARIA = Allergic rhinitis and its impact on asthma) stehen als wirksamste Arzneimittel und Goldstandard bei allergischer Rhinitis intranasale Glucocorticoide. Sie werden als erste Wahl unbedingt empfohlen für alle Patienten mit mäßig bis schwerer Heuschnupfensymptomatik und sind ebenfalls verschreibungsfrei erhältlich [2]. Ihr Wirkeintritt erfolgt allerdings erst nach Tagen. Und auch Wissenschaftler räumen ein, dass viele Patienten orale Arzneimittel per se gegenüber Nasensprays bevorzugen. Allgemein empfohlen wird die regelmäßige Einnahme über die gesamte Saison, auch an Tagen mit wenigen Symptomen. Tatsächlich verwendet die überwiegende Mehrheit der Patienten Allergiemedikamente nur bei Bedarf: wenn Symptome nicht gut kontrolliert sind oder wenn man sich auf eine absehbar hohe Pollenbelastung einstellen möchte, etwa bei vorausgesagtem Pollenflug, einer geplanten Wanderung, einem Grillabend im Freien etc...