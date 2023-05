Im besten Fall sind Patienten in einer anaphylaktischen Notsituation nicht allein, und auch sie umgebende Menschen in der Anwendung der Pens geschult. Doch ob allein oder nicht: Patienten müssen in jedem Fall sofort nach der Applikation den Notarzt unter 112 mit dem Stichwort „Anaphylaxie“ alarmieren – selbst dann, wenn sie eine Besserung verspüren! Denn: „Bekannt ist, dass Betroffene nach erfolgreich behandelter Anaphylaxie infolge eines Insektenstiches nur unzureichend nachbetreut wurden“, klagt die aktuelle S2k-Leitlinie zur Akuttherapie und Management der Anaphylaxie. Tückischerweise können bei einer Anaphylaxie nach meist sechs bis 24 Stunden erneut Symptome auftreten. Zwischen fünf bis 20 Prozent der Patienten entwickeln nach erfolgreicher Therapie einen solchen protrahierten oder biphasischen Verlauf. Apotheker und Apothekerinnen können bei der Abgabe von Adrenalin-Injektoren also gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass eine anschließende stationäre Überwachung notwendig ist!