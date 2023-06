Wie Nahrungsmittelallergien und atopische Dermatitis zusammenhängen

Literatur

[1] Christensen MO et al. Prevalence of and association between atopic dermatitis and food sensitivity, food allergy and challenge-proven food allergy: A systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2023;37(5):984-1003, doi: 10.1111/jdv.18919

[2] Kulis MD et al. The airway as a route of sensitization to peanut: An update to the dual allergen exposure hypothesis. J Allergy Clin Immunol 2021;148(3):689-693; doi: 10.1016/j.jaci.2021.05.035

[3] Allergieprävention. S3-Leitlinie unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie e. V. und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DGKJ), AWMF-Registernr. 061-016, Stand: 11. November 2022

Weitere Quellen

Miyaji Y et al. Earlier aggressive treatment to shorten the duration of eczema in infants resulted in fewer food allergies at 2 years of age. J Allergy Clin Immunol Pract 2020;8(5):1721-1724.e6, doi: 10.1016/j.jaip.2019.11.036

Yamamoto-Hanada K et al. Enhanced early skin treatment for atopic dermatitis in infants reduces food allergy. J Allergy Clin Immunol 2023;S0091-6749(23)00331-7, doi: 10.1016/j.jaci.2023.03.008

Lack G. Update on risk factors for food allergy. J Allergy Clin Immunol 2012;129(5):1187-1197, doi: 10.1016/j.jaci.2012.02.036

Worm M et al. Frequency of atopic dermatitis and relevance of food allergy in adults in Germany. Acta Derm Venereol 2006;86(2):119-122, doi: 10.2340/00015555-0028

Bublak R. Hautexposition triggert Nahrungsallergie. MMW Fortschr Med 2018;160(13):14, doi: 10.1007/s15006-018-0742-3

Klein S. DDG Derma 2023: Aktuelles zu Prävention und Therapie der atopischen Dermatitis. Gelbe Liste, 4. Mai 2023, www.gelbe-liste.de/dermatologie/aktuelles-atopische-dermatitis

Engemann I. Erweiterte Behandlung mit topischen Kortikosteroiden bei Säuglingen mit AD? Gelbe Liste, 26. April 2023, www.gelbe-liste.de/dermatologie/topische-kortikosteroide-saeuglinge-atopische-dermatitis

Ranft D. Eine Einheit aus Ekzem und Allergie. Medical Tribune, 19. Mai 2023, www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/eine-einheit-aus-ekzem-und-allergie

Neurodermitis. S2k-Leitlinie unter Federführung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft e. V., AWMF-Registernr. 013-027, Stand: 31. März 2015

Winterhagen I. Allergiegefahr durch Ziegenmilch: Hautpflegeprodukte können sensibilisieren. DtschApothZtg 2022;162(47):24

Fechte S. Neurodermitis: Mehr cremen zur Allergieprävention? Pharmakotherapie, 24. Mai 2023, pharmakotherapie.blog/2023/05/24/neurodermitis-mehr-cremen-zur-allergiepraevention/