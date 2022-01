Während der Schwangerschaft gelangen maternale Antikörper durch die Plazenta auch zum ungeborenen Kind. Steigen durch eine Impfung Antikörperspiegel im Blut der Mutter, erhöhen sich analog dazu auch die IgG-Antikörper in der Muttermilch. Ob Säuglinge durch die Impfung während Schwangerschaft oder Stillzeit über eine Leihimmunität besser vor einer Infektion geschützt sind, konnte zwar noch nicht nachgewiesen werden. Eine aktuelle Veröffentlichung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) belegt jedoch jetzt, dass mRNA-Impfstoffe in Schwangerschaft und Stillzeit sicher sind.

Hierfür untersuchte eine Arbeitsgruppe der EMA etliche Studien, die zusammen rund 65.000 Schwangere einschließen. In den verfügbaren Daten fanden sie keinerlei Anzeichen dafür, dass die Anwendung von mRNA-Impfstoff das Risiko für Fehlgeburt, Frühgeburt und Schwangerschaftskomplikationen erhöht oder unerwünschte Effekte beim Ungeborenen hervorruft. Stattdessen sanken Hospitalisierungsrate und Todesfälle im vergleichbaren Maß wie durch die Impfung bei Nicht-Schwangeren. Auch die auftretenden Nebenwirkungen der Impfung entsprechen denen der übrigen Bevölkerung. Am häufigsten traten Schmerzen, Rötung und Schwellung an der Einstichstelle, Müdigkeit und Kopfschmerzen auf. Die Beschwerden sind üblicherweise mild oder moderat und verbessern sich innerhalb weniger Tage.

Personen, die schwanger sind oder in naher Zukunft schwanger werden könnten, empfiehlt die EMA also, sich entsprechend den nationalen Empfehlungen mit einem mRNA-Impfstoff gegen COVID-19 impfen zu lassen. Die meisten der bisherigen Informationen stammten von mRNA-Impfstoffen (Comirnaty und Spikevax), erklärt die EMA, doch sie werde in Zukunft auch die Daten für andere zugelassene COVID-19-Impfstoffe prüfen, sobald sie verfügbar sind.