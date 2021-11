Wie gefährdet sind Schwangere in der Pandemie?

Bislang (Stand 3. September 2021) seien gemäß Infektionsschutzgesetz bundesweit 9.536 Fälle von SARS-CoV-2-positiven Schwangeren gemeldet worden – darunter wurden neun Todesfälle im mütterlichen Alter zwischen 25 und 42 Jahren berichtet. Sieben Fälle waren im dritten Trimenon, zwei Fälle im zweiten Trimenon. In sieben Fällen wurde die Alpha-Variante (B.1.1.7) nachgewiesen, in einem die Delta-Variante (B.1.617.2). Bei vier Fällen wurden Risikofaktoren angegeben: zweimal Diabetes mellitus und zwei Fälle mit dem Risikofaktor Lungenerkrankung.

Im deutschen CRONOS-Register waren am 21. August 2021 insgesamt 2.803 SARS-CoV-2-positive Schwangerschaften dokumentiert. Dabei traten in 1:25 Fällen (104/2.803, 3,7 Prozent) schwere Verläufe (definiert über den intensivmedizinischen Überwachungsbedarf) auf (vier Fälle vor der 20. SSW, 100 Fälle nach der 20. SSW entsprechend 6,9 Prozent).

Die Situation scheint sich mit den neuen Virus-Varianten zu verschärfen – zumindest wenn nicht schnell und breit geimpft wird: „Während des jüngsten Anstiegs von COVID-19-Erkrankungen in den USA und in Verbindung mit der Delta-Variante wurde eine erhöhte Morbidität in der Schwangerschaft beobachtet, insbesondere in einer mit Impfungen unterversorgten schwangeren Bevölkerung.“