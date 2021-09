Es geht um den Schutz der Schwangeren

Das primäre Ziel der COVID-19-Impfung in der Schwangerschaft ist der Schutz der Schwangeren, nicht wie bei einer Pertussis-Impfung der Schutz des Neugeborenen. So erklärt die STIKO, dass „COVID-19 in der Schwangerschaft eine relevante Krankheitslast in Deutschland“ darstellt. Wenn auch schwere Verläufe und Komplikationen einer SARS-CoV-2-Infektion bei Schwangeren insgesamt selten seien, sei eine „Schwangerschaft per se ein relevanter Risikofaktor für schwere COVID-19-Verläufe“. Vorerkrankungen, wie Adipositas, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, erhöhten das Risiko zusätzlich.